Massimo Bottura: “Ecco le mie 5 idee per salvare i ristoranti italiani. Abbiamo bisogno di speranza e fiducia” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Abbiamo chiuso a marzo e ci avete chiesto di riaprire dopo tre mesi rispettando le regole. L’Abbiamo fatto. In tantissimi si sono indebitati per mettersi in regola: mascherine, gel, scanner di temperatura, saturimetri, sanificazione dell’aria, test per tutto lo staff, ingressi alternati, tavoli distanziati. Per uscire da questa crisi senza precedenti, Abbiamo bisogno di speranza e fiducia. La speranza è quella che ci mantiene in una condizione attiva e propositiva. La fiducia è credere nelle potenzialità personali e degli altri”. A dirlo, in una lettera aperta pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera, è lo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, che lancia un appello al governo dopo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “chiuso a marzo e ci avete chiesto di riaprire dopo tre mesi rispettando le regole. L’fatto. In tantissimi si sono indebitati per mettersi in regola: mascherine, gel, scanner di temperatura, saturimetri, sanificazione dell’aria, test per tutto lo staff, ingressi alternati, tavoli distanziati. Per uscire da questa crisi senza precedenti,die fiducia. Laè quella che ci mantiene in una condizione attiva e propositiva. La fiducia è credere nelle potenzialità personali e degli altri”. A dirlo, in una lettera aperta pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera, è lo chef tre stelle Michelin, che lancia un appello al governo dopo le ...

HuffPostItalia : Massimo Bottura: 'Abbiamo rispettato le regole, tanti si sono indebitati. Le mie 5 idee per salvare i ristoranti' - Corriere : Lo chef Bottura: «Le mie 5 idee per salvare i ristoranti italiani» - 1970Germano : RT @HuffPostItalia: Massimo Bottura: 'Abbiamo rispettato le regole, tanti si sono indebitati. Le mie 5 idee per salvare i ristoranti' https… - Marcos_5408 : Bottura scende in campo e scrive a Conte: 'I ristoranti stanno morendo, salviamoli così' - Dimsuonosoft : Lo chef Bottura: «Le mie 5 idee per salvare i ristoranti italiani» -