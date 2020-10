Mara Carfagna è mamma: nata la prima figlia Vittoria (Di martedì 27 ottobre 2020) Mara Carfagna è diventata mamma. La prima figlia del’ex ministro per le Pari opportunità, ora vicepresidente della Camera, 44 anni, come rivela Dagospia, è nata il 26 ottobre al Gemelli di Roma, con parto cesareo. La bambina si chiama Vittoria. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 ottobre 2020) Mara Carfagna è diventata mamma. La prima figlia del’ex ministro per le Pari opportunità, ora vicepresidente della Camera, 44 anni, come rivela Dagospia, è nata il 26 ottobre al Gemelli di Roma, con parto cesareo. La bambina si chiama Vittoria.

GHERARDIMAURO1 : RT @msgelmini: Auguri di cuore e felicitazioni - mie personali e da parte di tutto il @GruppoFICamera - a @mara_carfagna per l’arrivo di Vi… - msgelmini : Auguri di cuore e felicitazioni - mie personali e da parte di tutto il @GruppoFICamera - a @mara_carfagna per l’arr… - fra_marro7 : RT @FrancescoLollo1: Buona vita alla piccola Vittoria Ruben, primogenita della collega @mara_carfagna appena venuta alla luce. A lei, al pa… - PietroLodi4 : @mara_carfagna Congratulazioni per la nascita della sua bambina ?? - josephselly : RT @FrancescoLollo1: Buona vita alla piccola Vittoria Ruben, primogenita della collega @mara_carfagna appena venuta alla luce. A lei, al pa… -

