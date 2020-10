Lockdown a Natale? In fumo 25 miliardi di consumi delle famiglie (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – I numeri della crisi causata dalla serrata generale durante l’emergenza coronavirus fanno paura, ma anche quelli di un eventuale (e più che probabile) Lockdown natalizio non scherzano. Per adesso, se sommiamo gli effetti delle nuove restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm al primo Lockdown, possiamo stimare un crollo dei consumi per un valore complessivo di 229 miliardi di euro, ossia -19,5% in termini reali in un anno, a cui dobbiamo aggiungere un taglio potenziale di 5 milioni di posti di lavoro. Il solo comparto della vendita al dettaglio subirà perdite per 95 miliardi di fatturato (-21,6%) e nel settore rischiano il posto di lavoro circa 700 mila addetti. A lanciare l’allarme è il Rapporto Censis-Confimprese “Il valore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – I numeri della crisi causata dalla serrata generale durante l’emergenza coronavirus fanno paura, ma anche quelli di un eventuale (e più che probabile)natalizio non scherzano. Per adesso, se sommiamo gli effettinuove restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm al primo, possiamo stimare un crollo deiper un valore complessivo di 229di euro, ossia -19,5% in termini reali in un anno, a cui dobbiamo aggiungere un taglio potenziale di 5 milioni di posti di lavoro. Il solo comparto della vendita al dettaglio subirà perdite per 95di fatturato (-21,6%) e nel settore rischiano il posto di lavoro circa 700 mila addetti. A lanciare l’allarme è il Rapporto Censis-Confimprese “Il valore ...

