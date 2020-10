LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 41-62, Champions League basket in DIRETTA: Brose totalmente in controllo a metà terzo quarto (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-67 Penetrazione buona di Sabatini che causa il time out da parte di Roijakkers. 43-67 Schiaccia Withers. 41-67 Tripla di Lockhart dall’angolo. 41-64 2/2 Larson che va a quota 19. Fallo di Sabatini per fermare il contropiede, liberi per Larson. 41-62 Ogbe per Sengfelder, time out Sacchetti a 5’18” da fine terzo periodo. 41-60 Arriva la risposta di Ogbe. 41-58 Facile entrata di Banks. 39-58 Sengfelder DIRETTAmente ricevendo dalla rimessa. Intanto il quarto fallo di Mancinelli manda in bonus la Effe. 39-56 A segno da tre Palumbo. 7′ a fine terzo quarto. 36-56 Arresto e tiro dalla zona della lunetta di Larson. 36-54 Realizza l’aggiuntivo Banks. 35-54 Parte Banks e riesce a trovare la penetrazione con ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-67 Penetrazione buona di Sabatini che causa il time out da parte di Roijakkers. 43-67 Schiaccia Withers. 41-67 Tripla di Lockhart dall’angolo. 41-64 2/2 Larson che va a quota 19. Fallo di Sabatini per fermare il contropiede, liberi per Larson. 41-62 Ogbe per Sengfelder, time out Sacchetti a 5’18” da fineperiodo. 41-60 Arriva la risposta di Ogbe. 41-58 Facile entrata di Banks. 39-58 Sengfeldermente ricevendo dalla rimessa. Intanto ilfallo di Mancinelli manda in bonus la Effe. 39-56 A segno da tre Palumbo. 7′ a fine. 36-56 Arresto e tiro dalla zona della lunetta di Larson. 36-54 Realizza l’aggiuntivo Banks. 35-54 Parte Banks e riesce a trovare la penetrazione con ...

