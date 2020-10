LIVE – Anversa-Virtus Bologna 31-39, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 27 ottobre 2020) La Segafredo Virtus Bologna fa visita agli Anversa Giants nella quinta giornata del gruppo C dell’Eurocup 2020/2021. Sfida testa-coda con le V nere ancora imbattute in Europa a differenza dei belgi che sono ancora a caccia della loro prima vittoria continentale in questa stagione. L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 di martedì 27 ottobre, su Sportface potrete seguire la sfida in DIRETTA. AGGIORNA LA DIRETTA Anversa-Virtus Bologna 31-39 19′ – Teodosic! Due triple in meno di un minuto, Virtus sul +8: 31-39 17′ – Teodosic e Hunter tengono in quota Bologna, 27-33 13′ – Si segna ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) La Segafredofa visita agliGiants nella quinta giornata del gruppo C dell’. Sfida testa-coda con le V nere ancora imbattute in Europa a differenza dei belgi che sono ancora a caccia della loro prima vittoria continentale in questa stagione. L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 di martedì 27 ottobre, su Sportface potrete seguire la sfida in. AGGIORNA LA31-39 19′ – Teodosic! Due triple in meno di un minuto,sul +8: 31-39 17′ – Teodosic e Hunter tengono in quota, 27-33 13′ – Si segna ...

OA_Sport : LIVE Anversa-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - zazoomblog : LIVE Anversa-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - #Anversa-Virtus… - zazoomblog : LIVE Anversa-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio - #Anversa-Virtus… - zazoomblog : LIVE – Anversa-Virtus Bologna Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Anversa-Virtus #Bologna #Eurocup - SuperTennisTv : Seconda finale della giornata: live da Anversa Alex De Minaur ??Ugo Humbert ???? -