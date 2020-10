Juventus, Pirlo su Dybala: «Un po’ stanco, ma giocherà» (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha parlato di Paulo Dybala in vista di Juventus-Barcellona Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista della partita contro il Barcellona ha parlato anche di Paulo Dybala. «Dybala sta bene, è un po’ stanco ma è normale a due giorni dalla prima partita. Avrà occasione di recuperare e di giocare. Ha un ruolo un po’ particolare, l’ha già ricoperto col Verona o in passato. Vedremo con chi potrà giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Andreaha parlato di Pauloin vista di-Barcellona Andrea, allenatore della, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista della partita contro il Barcellona ha parlato anche di Paulo. «sta bene, è un po’ma è normale a due giorni dalla prima partita. Avrà occasione di recuperare e di giocare. Ha un ruolo un po’ particolare, l’ha già ricoperto col Verona o in passato. Vedremo con chi potrà giocare». Leggi su Calcionews24.com

