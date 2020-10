Juventus | destrutturazione in corso | Pirlo da Maestro si riscopre Sarto

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 27 ottobre 2020) La parola d’ordine di questo inizio di stagione in casaè una: esperimenti. Senza un precampionato sufficientemente lungo per poter provare nuove soluzioni, Andreasi sarebbe trovato alle prese con una squadra alla ricerca di una vera identità, dopo la non positiva annata scorsa. Dato che le partite ora incalzano e che di tempo per studiare nuovi schemi ce n’è poco, ilstarebbe sperimentando durante le partite nuovi schemi, schierando giocatori in posizioni inedite. Sarà una lunga stagione, simile a quelle che si vivono in Premier League, con match ogni tre giorni e senza pause, fino alle soste per lasciare spazio alle Nazionali. LEGGI ANCHE: Calciomercato,vuole un suo alter ego allaLEGGI ANCHE: Calciomercato ...