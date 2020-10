Juventus Barcellona probabili formazioni, Chiesa e Kulusevski sulle fasce (Di martedì 27 ottobre 2020) Juventus Barcellona probabili formazioni – Finalmente ci siamo. Domani sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena un grande classico di Champions League, Juventus Barcellona. Ronaldo contro Messi, anche se la positività al Covid del portoghese, al momento mette in forte rischio la sua presenza domani sera. Pirlo inoltre deve far fronte all’emergenza difensiva: out infatti Chiellini, De ligt e Bonucci. Solo Demiral come centrale puro. Juventus Barcellona probabili formazioni, chi gioca La presenza di Cristiano Ronaldo è in forte dubbio per il confronto con Lionel Messi: in caso di assenza del portoghese sarà ancora Alvaro Morata a guidare l’attacco della ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 ottobre 2020)– Finalmente ci siamo. Domani sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena un grande classico di Champions League,. Ronaldo contro Messi, anche se la positività al Covid del portoghese, al momento mette in forte rischio la sua presenza domani sera. Pirlo inoltre deve far fronte all’emergenza difensiva: out infatti Chiellini, De ligt e Bonucci. Solo Demiral come centrale puro., chi gioca La presenza di Cristiano Ronaldo è in forte dubbio per il confronto con Lionel Messi: in caso di assenza del portoghese sarà ancora Alvaro Morata a guidare l’attacco della ...

