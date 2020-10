Jolanda De Rienzo | “Non vedo…” | ma il lato A si vede eccome – FOTO

(Di martedì 27 ottobre 2020) La giornalista partenopeaDefa impazzire una volta di più i suoi fan su Instagram:A in primo piano, esplosivo Visualizza questo post su Instagram • 🆂🅸 🆅🅰 🅰🆅🅰🅽🆃🅸 💪🏽🚲 • “Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi.” (Confucio) Un passo alla volta… oggi ho … L'articoloDe: “Non vedo…”, ma ilA siproviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Jolanda Rienzo

Yeslife

Jolanda De Rienzo Instagram, l'outfit audace stuzzica la fantasia: il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti ...La giornalista Jolanda De Rienzo si conferma sempre più in forma. Gli ultimi scatti hanno messo in mostra l'aspetto fisico della giornalista ...