«Il Dpcm ha distrutto il nostro sogno». Chiude il ristorante dove lavoravano 14 ragazzi con la sindrome di down (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Le loro specialità sono la gricia, l’immancabile cacio e pepe ma anche la pizza con fiori di zucca e mozzarella di bufala oltre a quella con carciofi e guanciale. Da lunedì sera, però, Ettore, Simone, Federico (solo per citarne alcuni), tutti ragazzi con la sindrome di down, lavoratori instancabili, non potranno più preparare le loro squisite cene. “La Locanda dei Girasoli”, il ristorante-pizzeria al Quadraro, a Roma, ha abbassato le saracinesche. Dopo 20 anni. Tutta colpa del Coronavirus. «Eravamo aperti solo a cena, con questo Dpcm non è più possibile. Quindi chiudiamo anche se io non vedo il motivo di misure di questo tipo. Nessuno dice che ci siano stati dei focolai nei ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Le loro specialità sono la gricia, l’immancabile cacio e pepe ma anche la pizza con fiori di zucca e mozzarella di bufala oltre a quella con carciofi e guanciale. Da lunedì sera, però, Ettore, Simone, Federico (solo per citarne alcuni), tutticon ladi, lavoratori instancabili, non potranno più preparare le loro squisite cene. “La Locanda dei Girasoli”, il-pizzeria al Quadraro, a Roma, ha abbassato le saracinesche. Dopo 20 anni. Tutta colpa del Coronavirus. «Eravamo aperti solo a cena, con questonon è più possibile. Quindi chiudiamo anche se io non vedo il motivo di misure di questo tipo. Nessuno dice che ci siano stati dei focolai nei ...

