Ibra festeggia la terza doppietta | “Passione”

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’attaccante del Milan, con i gol di ieri rifilati alla Roma, ha chiuso la giornata con lanelle prime cinque giornate di Serie A. Un ruolino di marcia che fanno ben sperare i rossoneri. Così Zlatanhimovic che ha commentato, con una sola parola, su twitter: “Passion“. Passion pic.twitter.com/GXZb9SQrpn — Zlatanhimović (@official) October 27, 2020 Foto twitter Milan L'articolola: “Passione” proviene da Alfredo Pedullà.

andromerku : Andro Merkù: Zlatan festeggia la vittoria nel derby @rmc_official @Ibra_official @DavLentini @mattiabrena… - grandolfo1980 : @Ibra_official dici di essere un Dio e metti l'immagine di un LEONE AFFAMATO ?? che poi l'unico LEONE È LUI ??????… - AntoninoCast : RT @ilgiornale: Ibrahimovic festeggia il derby con un tweet horror, due leoni affamati e quattro lettere: ''Fame''. - ilgiornale : Ibrahimovic festeggia il derby con un tweet horror, due leoni affamati e quattro lettere: ''Fame''.… -

Gli errori di Giacomelli sui due penalty concessi condizionano una gara frizzante. Doppietta di Ibra, in gol anche Dzeko (male Tatarusanu), Saelemaekers, Veretout e Kumbulla ...Si allungano le strisce di risultati positivi di Milan e Roma : 22 per i rossoneri, 13 per i giallorossi, che a San Siro strappano un ...