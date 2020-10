I pronto soccorso della Lombardia: “Siamo al collasso, serve lockdown” (Di martedì 27 ottobre 2020) Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 dei pronto soccorso lombardi non usa mezzi termini per delineare la situazione in regione e lancia un appello chiaro: “Ora bisogna chiudere. Siamo arrivati al punto che è necessario un lockdown. La situazione di rischio è generalizzata, riguarda tutta la regione. Soprattutto in alcune aree il sistema assistenziale è vicino al collasso. Milano è più avanti, ma anche altre province hanno quell’andamento esponenziale che preoccupa”. Bertolini spiega all’Adn Kronos: “Quando la crescita esponenziale entra nella fase ripida di salita non c’è più modo di controllarla. Ed è necessario chiudere. Ormai è tardi per altro. Qualunque misura ha effetti fra 10-15 giorni. Anche se chiudiamo tutto ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 deilombardi non usa mezzi termini per delineare la situazione in regione e lancia un appello chiaro: “Ora bisogna chiudere. Siamo arrivati al punto che è necessario un lockdown. La situazione di rischio è generalizzata, riguarda tutta la regione. Soprattutto in alcune aree il sistema assistenziale è vicino al. Milano è più avanti, ma anche altre province hanno quell’andamento esponenziale che preoccupa”. Bertolini spiega all’Adn Kronos: “Quando la crescita esponenziale entra nella fase ripida di salita non c’è più modo di controllarla. Ed è necessario chiudere. Ormai è tardi per altro. Qualunque misura ha effetti fra 10-15 giorni. Anche se chiudiamo tutto ...

