Highlights e gol Borussia Moenchegladbach-Real Madrid 2-2 | pareggio incredibile VIDEO

Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Borussia Moenchegladbach-Real Madrid, match valido per la seconda giornata della Champions League 2020/2021. In Germania c'è un solo grande protagonista: Marcus Thuram. Il figlio d'arte timbra la doppietta e mette nei guai il Real Madrid. Ma in un finale pazzesco gli ospiti pareggiano la partita grazie alle reti di Benzema e Casemiro. 1-0 2-0 2-1 2-2

