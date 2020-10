Highlights e gol Bari-Catania 4-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la settima giornata del girone C della-21. Allo Stadio San Nicola ilcala il poker nell’incontro casalingo contro il. Parte male la formazione di casa subendo l’autorete di Ciofani al 10′. Ma ci pensa Di Cesare a portare il risultato in parità all’intervallo. Nel secondo tempo dilaga ilcon l’autorete di Claiton e i gol di Montalto e Citro che fissano il risultato sul definitivo 4-1.