Harry Styles | Golden è il nuovo singolo Testo | Traduzione e Video

Golden è il nuovo singolo di Harry Styles, quinto estratto dal suo secondo album in studio da solista intitolato Fine Line, pubblicato lo scorso dicembre e certificato Disco d'Oro in Italia. Golden arriva dopo la pubblicazione dei singoli Lights Up, Watermelon Sugar, Adore You e Falling. Il Video ufficiale di Golden è disponibile dal 27 ottobre 2020, diretto da Ben e Gabe Turner e girato in Italia, sulla Costiera Amalfitana. Il singolo Golden ha ottenuto la certificazione di Disco d'Oro negli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli altri risultati ottenuti da Harry Styles con quest'album, ricordiamo il primo posto nella Billboard 200 con Fine Line.

