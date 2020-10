Hai le 10 lire del 1955? Sei ricco: ecco quanto valgono! (Di martedì 27 ottobre 2020) Varia molto il valore delle 10 lire a seconda dell’anno in cui sono state coniate. L’esemplare che fa sfregare le mani ai collezionisti è sicuramente quello del 1947. Le 10 lire del 1947 sono rarissime e possono valere addirittura fino a 5.000, 6.000 euro. Discorso diverso per le 10 lire del 1954, a differenza delle precedenti, non sono così rare ma quelle conservate fior di conio valgono circa 70 euro ciascuna. Quindi possiamo dire che nonostante non siano così preziose come quelle del 1947, queste lire, se sono in ottimo stato sono comunque molto ricercate. Poi ci sono le 10 lire del 1955. No, quelle non fanno di certo gola come le altre! Vengono considerate solo quelle fior di conio ma pensate che anche perfette possono valere solo fino a 20 euro ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) Varia molto il valore delle 10a seconda dell’anno in cui sono state coniate. L’esemplare che fa sfregare le mani ai collezionisti è sicuramente quello del 1947. Le 10del 1947 sono rarissime e possono valere addirittura fino a 5.000, 6.000 euro. Discorso diverso per le 10del 1954, a differenza delle precedenti, non sono così rare ma quelle conservate fior di conio valgono circa 70 euro ciascuna. Quindi possiamo dire che nonostante non siano così preziose come quelle del 1947, queste, se sono in ottimo stato sono comunque molto ricercate. Poi ci sono le 10del. No, quelle non fanno di certo gola come le altre! Vengono considerate solo quelle fior di conio ma pensate che anche perfette possono valere solo fino a 20 euro ...

Hai le 10 lire del 1976? Incredibile, ecco quanto puoi guadagnare Android News

Hai le 10 lire del 1976? Incredibile, ecco quanto puoi guadagnare

Molto più bassa la quotazione della dieci lire del 1948, in quanto abbastanza diffusa. 10 lire che valgono una fortuna. La 10 lire Olivo è stata prodotta dal 1946 al 1950 in una lega che prende il nom ...

