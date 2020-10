Guerriglia urbana nelle grandi città. Lanci di molotov e saccheggi, tensione a Milano e Torino (Di martedì 27 ottobre 2020) In Italia proseguono le manifestazioni contro il nuovo dpcm approvato dal governo. Scontri da Nord a Sud, tensione nelle grande città. Proseguono le manifestazioni contro il nuovo dpcm approvato dal governo e presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Manifestazioni contro il dpcm, scontri da Nord a Sud La prima città nella quale si erano registrati disordini e scontri tra manifestanti e uomini delle forze dell’ordine era stata Napoli, con il forte sospetto del Viminale che dietro alla manifestazione ci fosse una regia criminale. La seconda città venuta alla ribalta era stata la Capitale, anche se a Roma la situazione è stata contenuta senza particolari difficoltà. La rivolta poi è scoppiata da Nord a Sud, con scontri e incidenti nelle piazze delle principali ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) In Italia proseguono le manifestazioni contro il nuovo dpcm approvato dal governo. Scontri da Nord a Sud,grande città. Proseguono le manifestazioni contro il nuovo dpcm approvato dal governo e presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Manifestazioni contro il dpcm, scontri da Nord a Sud La prima città nella quale si erano registrati disordini e scontri tra manifestanti e uomini delle forze dell’ordine era stata Napoli, con il forte sospetto del Viminale che dietro alla manifestazione ci fosse una regia criminale. La seconda città venuta alla ribalta era stata la Capitale, anche se a Roma la situazione è stata contenuta senza particolari difficoltà. La rivolta poi è scoppiata da Nord a Sud, con scontri e incidentipiazze delle principali ...

fanpage : ?? Ultim'ora Scene di guerriglia urbana a Milano, ecco le immagini di quanto sta accadendo in questi minuti in città - Tg3web : ?? Scene da guerriglia urbana a Torino nelle proteste contro le misure dell'ultimo Dpcm #Tg3 (immagini @localteamtv) - SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - toBreak_Free : RT @RVeronicaOne: #Torino. Guerriglia urbana in centro durante la protesta contro il #Dpcm. Devastata via Roma. - GiulioGandolfi : #ieri sera a #Milano guerriglia urbana ma perché??? Qualcuno se lo deve chiedere che governa??? -