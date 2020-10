Fiocco rosa per Carfagna, è nata Vittoria Ruben (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT -per Marae il suo compagno Alessandro. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ...

Fiocco rosa per Mara Carfagna e il suo compagno Alessandro Ruben. La vicepresidente della Camera ha dato alla luce ieri Vittoria. Mamma e bimba, a quanto si apprende, sono in ottima salute.

