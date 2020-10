Federica Pellegrini: "Giorni duri, sto lottando per tornare in vasca" (Di martedì 27 ottobre 2020) “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori con quei titoloni che sono usciti. Mi hanno fatto una domanda e io ho risposto che non avrei più sopportato uno stop del genere. È un momento durissimo, ma sto comunque lottando per continuare a tornare a nuotare”. Così, in una intervista al Gazzettino, la campionessa del nuoto Federica Pellegrini torna sulle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, quando affermò che in caso di nuovo lockdown avrebbe smesso di nuotare.“State tranquilli - afferma ancora la sportiva - perché ce la metterò tutta. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Ma come ho ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori con quei titoloni che sono usciti. Mi hanno fatto una domanda e io ho risposto che non avrei più sopportato uno stop del genere. È un momentossimo, ma sto comunqueper continuare aa nuotare”. Così, in una intervista al Gazzettino, la campionessa del nuototorna sulle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, quando affermò che in caso di nuovo lockdown avrebbe smesso di nuotare.“State tranquilli - afferma ancora la sportiva - perché ce la metterò tutta. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Ma come ho ...

