Famo$o di Amazon prime | il documentario su Sfera Ebbasta

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 27 ottobre 2020) É arrivato oggi suVideo, diretto da Pepsy Romanoff. Ilesce a poche settimane dal lancio dell’album con lo stesso nome,. Un nome forse un po’ vanitoso che, però, rispecchia il successo indiscutibile di, il re della Trap. Ilripercorre la strada di, dagli esordi della periferia di Milano alla luce abbagliante dei riflettori. Una strada percorsa da pochi e navigata da lui in modo innovativo. Dal suo esordio nel 2014 infatti,non si è soltanto affermato come un artista di rilievo in Italia ma anche all’estero, dove è considerato uno degli artisti Europei più di nota del momento. Non a caso il ...