Decreto Ristori, Castelli: “Indennizzi entro 10 giorni da bollinatura. Troppe chiusure? Credo nella maggioranza, spero che le misure bastino” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Somme a fondo perduto per aziende ed attività commerciali che hanno dovuto ridurre l’orario o hanno dovuto chiudere, credito d’imposta sugli affitti, cancellazione della seconda rata dell’Imu, proroga della cassa integrazione, nuove mensilità del Reddito di emergenza e ci sono gli indennizzi per gli atipici e stagionali e per il mondo dello sport”, così la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, intercettata a pochi passi da Palazzo Chigi, annuncia le misure contenute nel nuovo “Decreto Ristori”, varato per far fronte alle nuove misure prese in seguito all’aumento dei contagi da coronavirus. Castelli fa poi l’esempio di cosa spetterà ad un ristoratore che, a seguito delle ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Somme a fondo perduto per aziende ed attività commerciali che hanno dovuto ridurre l’orario o hanno dovuto chiudere, credito d’imposta sugli affitti, cancellazione della seconda rata dell’Imu, proroga della cassa integrazione, nuove mensilità del Reddito di emergenza e ci sono gli indennizzi per gli atipici e stagionali e per il mondo dello sport”, così la viceministra dell’Economia, Laura, intercettata a pochi passi da Palazzo Chigi, annuncia lecontenute nel nuovo “”, varato per far fronte alle nuoveprese in seguito all’aumento dei contagi da coronavirus.fa poi l’esempio di cosa spetterà ad un ristoratore che, a seguito delle ultime ...

petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - rtl1025 : ?? Si va verso ristori corposi per il settore della somministrazione, con #bar, #pasticcerie e #gelaterie che dovreb… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - 811Proudman : RT @rtl1025: ?? Si va verso ristori corposi per il settore della somministrazione, con #bar, #pasticcerie e #gelaterie che dovrebbero riceve… - moneypuntoit : ?? Conferenza stampa Conte oggi su decreto Ristori: gli aggiornamenti in diretta ?? -