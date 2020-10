Covid, impennata di contagi in Brianza: 1.362 casi in 24 ore (Di martedì 27 ottobre 2020) Monza e Brianza, 27 ottobre 2020 - Non c'è solo la Città Metropolitana al centro dell'emergenza Covid-19 . Duramente colpita dalla diffusione del virus anche la provincia di Monza e Brianza, che nelle ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) Monza e, 27 ottobre 2020 - Non c'è solo la Città Metropolitana al centro dell'emergenza-19 . Duramente colpita dalla diffusione del virus anche la provincia di Monza e, che nelle ...

Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - Agenzia_Ansa : #Covid: #Francia, 20.468 #contagi, impennata di vittime. 262 decessi, fra ospedali e ultimi 4 giorni in case di c… - qn_giorno : #Covid #Lombardia, bollettino oggi 27 ottobre: 5.035 contagi e 58 morti, impennata ricoveri - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Dati #covid Impennata dei contagi in #Trentino. Oggi 257 (e una nuova vittima) Su 1.346 tamponi, quelli positivi sono… - misspassinella1 : RT @LucaGattuso: La curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Not… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata Covid, impennata di contagi in Brianza: 1.362 casi in 24 ore Il Giorno Boves, forte crescita dei positivi (da 35 a 63), 2 casi in terapia intensiva

CUNEO CRONACA - Impennata di contagi a Boves dove in un solo giorno il numero delle persone risultate positive al Coronavirus è salito da 35 a 63. Commenta il sindaco di Boves Maurizio Paoletti (nella ...

Boves, forte crescita di positivi (da 35 a 63) riconducibile alla Casa di riposo Mons. Calandri

CUNEO CRONACA - Impennata di contagi a Boves dove in un solo giorno il numero delle persone risultate positive al Coronavirus è salito da 35 a 63. Purtroppo i contagi in più sono riconducibili alla ...

CUNEO CRONACA - Impennata di contagi a Boves dove in un solo giorno il numero delle persone risultate positive al Coronavirus è salito da 35 a 63. Commenta il sindaco di Boves Maurizio Paoletti (nella ...CUNEO CRONACA - Impennata di contagi a Boves dove in un solo giorno il numero delle persone risultate positive al Coronavirus è salito da 35 a 63. Purtroppo i contagi in più sono riconducibili alla ...