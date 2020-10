Covid | il sindaco annuncia 45 nuovi contagi a Torre del Greco

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nuova decisa impennata neida-19 adeldove nelle ultime ore sono state registrate 45 nuove positività al tampone. A comunicarlo, in una nota, è ildella città vesuviana, Giovanni Palomba, a capo del Centro operativo comunale, attivo a palazzo Baronale da 225 giorni. Dopo avere sentito l’Asl Napoli 3 Sud e l’unita’ di crisi regionale, il primo cittadino didelha fatto sapere che dei 45positivi, “44 sono in forma asintomatica ed uno in regime ospedaliero”. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono state segnalate cinque guarigioni, oltre alla dimissioni daiCenter regionali di due cittadini, ora posti in isolamento domiciliare. ...

Agenzia_Ansa : #Genova verso restrizioni della #mobilità in tutta la città dalle 21 alle 6. Troppe le segnalazioni di comportament… - CarloCalenda : Quelli che abbiamo dato a maggio al Governo, regione per regione, su numero tamponi, residenze covid, dpt di preven… - Yogaolic : #Milano Bussero, tredici positivi alla Rsa. Il sindaco: 'Chiudo tutto' - MInghingolo : RT @CesareSacchetti: Mentre Salvini annuncia il ricorso contro il dpcm, Bucci, sindaco di Genova della Lega, vuole il coprifuoco dalle 21 a… - GiuseppeMATARR5 : RT @CesareSacchetti: Mentre Salvini annuncia il ricorso contro il dpcm, Bucci, sindaco di Genova della Lega, vuole il coprifuoco dalle 21 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

Esprimo alla sua famiglia le più sentite condoglianze a nome di tutta la Città. Questo deve servirci per capire, una volta per tutte, che il COVID-19 è una cosa seria, un virus che non lascia scampo e ...il timore è che si possano nuovamente fermare per riconvertire la struttura per i pazienti Covid e sarebbe delittuoso” Così il Sindaco Bonci che aggiunge: “Comprendo l’emergenza attuale ma Fossombrone ...