Covid, Crisanti: «Vaccino a dicembre? Pochi test, io mi preoccuperei. Mancano provvedimenti sui trasporti» (Di martedì 27 ottobre 2020) In occasione della presentazione alla stampa dell'ultimo Dpcm anti Covid, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha ribadito la possibilità che già a dicembre il Vaccino... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 ottobre 2020) In occasione della presentazione alla stampa dell'ultimo Dpcm anti, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha ribadito la possibilità che già ail...

MediasetTgcom24 : Covid, Crisanti. 'Trovare chi trasmette virus o sarà catastrofe' #coronavirusitalia - Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Vaccino a dicembre? Mi preoccuperei' - TgLa7 : #Covid: Crisanti, Piano nazionale tamponi inascoltato. Presentato a governo in agosto. Documento a Lettera 150 - pantagruel333 : @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @LaMentegatta @fiera871123456 @lunastorta13 @doluccia16 @djnutria57 @alessandra6517… - pantagruel333 : @chiossimanuela2 Sanno già che non arriverà mai (a meno che non sia robaccia nemmeno testata). Persino Crisanti lo… -