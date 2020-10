Covid, 8 nuovi decessi oggi in Abruzzo i contagi fanno registrare altri 345 casi (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 8759 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 345 nuovi casi (di età compresa tra 1 mese e 104 anni). Dei nuovi casi, 128 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 532 (di età compresa tra 73 e 90 anni, 4 residenti in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 8759 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 345(di età compresa tra 1 mese e 104 anni). Dei, 128 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8e sale a 532 (di età compresa tra 73 e 90 anni, 4 residenti in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo). Nel numero deipositivi sono compresi ...

Adnkronos : ++#Covid #Toscana, 1.823 nuovi casi e 15 decessi++ - RegLombardia : #LNews Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%. Approfondime… - SkyTG24 : Covid Lombardia, sono 3.570 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - il_piccolo : #Coronavirus in Fvg, 241 contagi e un decesso. Salgono a 31 i pazienti in terapia intensiva. Ci sono 57 nuovi posit… - AlioshaBona : #COVID__19 in #Italia il #27ottobre 21.994 nuovi contagi con 174.398 tamponi 1.411 in terapia intensiva (+127) -