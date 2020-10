Consiglio supremo di difesa riunito per Covid. Cosa c'è dietro la mossa di Mattarella (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente Mattarella ha convocato per oggi al Quirinale il Consiglio supremo di difesa, e tutto fa supporre che non si tratterà di un vertice di ordinaria amministrazione. L'ordine del giorno prevede infatti al primo punto «Le conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globali, con particolare riferimento alla Nato e all'Unione Europea» con un «aggiornamento sulle principali aree di instabilità e punto di situazione sul terrorismo transnazionale», con le «prospettive di impiego delle Forze Armate nei diversi teatri operativi». Che il Capo dello Stato voglia essere relazionato dai vertici militari e civili sul disordine mondiale in atto alla vigilia delle cruciali elezioni americane del 3 novembre ovviamente non ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidenteha convocato per oggi al Quirinale ildi, e tutto fa supporre che non si tratterà di un vertice di ordinaria amministrazione. L'ordine del giorno prevede infatti al primo punto «Le conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globali, con particolare riferimento alla Nato e all'Unione Europea» con un «aggiornamento sulle principali aree di instabilità e punto di situazione sul terrorismo transnazionale», con le «prospettive di impiego delle Forze Armate nei diversi teatri operativi». Che il Capo dello Stato voglia essere relazionato dai vertici militari e civili sul disordine mondiale in atto alla vigilia delle cruciali elezioni americane del 3 novembre ovviamente non ...

