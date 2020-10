Come si chiama la figlia di Gianluca Vacchi? Il particolare nome scelto dai neo genitori (Di martedì 27 ottobre 2020) Gianluca Vacchi è diventato papà! L’imprenditore star di Instagram e la compagna Sharon Fonseca sono diventati genitori e nelle ultime ore hanno voluto condividere la loro gioia sui rispettivi profili social. La stessa foto in cui entrambi sono immortalati proprio insieme alla loro bambina. Come si chiama la figlia di Gianluca Vacchi? Ma qual è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 ottobre 2020)è diventato papà! L’imprenditore star di Instagram e la compagna Sharon Fonseca sono diventatie nelle ultime ore hanno voluto condividere la loro gioia sui rispettivi profili social. La stessa foto in cui entrambi sono immortalati proprio insieme alla loro bambina.siladi? Ma qual è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AccademiaCrusca : Come si chiama quel frutto rosso-arancio, grande più o meno come una mela che vediamo in tardo autunno sull'albero… - sisterable : RT @clownbustercfb2: Stefy col cappello:'Come si chiama la linea che collega due punti del cerchio passando per il centro? D....' Andrea: '… - FatUuen : @francie862 E stanza blu? Come si chiama quello che fanno ogni sera? - teschio_22 : RT @clownbustercfb2: Stefy col cappello:'Come si chiama la linea che collega due punti del cerchio passando per il centro? D....' Andrea: '… - tumuovilmondo : @antarrtica @clairdeIvne Oddio ma è bellissimooo, come si chiama? -