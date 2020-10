Chi può prendere gli indennizzi per le restrizioni anti-COVID

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi, tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Il governo si appresta a varare un nuovo decreto legge di emergenza, per dare un contributo economico tangibile e immediato ai settori di nuovo costretti a chiudere, o quasi, per contenere il dilagare dell’epidemia. Contributo che potrebbe raddoppiare, rispetto a quanto già ricevuto in estate dopo il lockdown, per chi dovrà tenere la serranda abbassata h24. Ristori a fondo perduto e proroga della cassa integrazionefino alla fine dell’anno troveranno posto in un unico decreto legge che sarà domani sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata in cui il premier Giuseppe Conte, insieme al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, incontrerà le categorie più colpite dalla nuova stretta ...