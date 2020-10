Atalanta, Gomez: 'Ilicic ha avuto il Covid ed è caduto in depressione' (Di martedì 27 ottobre 2020) Non soltanto una depressione. Ma una depressione provocata dalla paura del Covid-19, provato sulla propria pelle, con tutto il carico di tormenti interiori che si porta dietro. Il Papu Gomez, capitano ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 ottobre 2020) Non soltanto una. Ma unaprovocata dalla paura del-19, provato sulla propria pelle, con tutto il carico di tormenti interiori che si porta dietro. Il Papu, capitano ...

