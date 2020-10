A che ora inizia Il Collegio 5: l’orario della messa in onda su Rai 2 (Di martedì 27 ottobre 2020) A che ora inizia Il Collegio 5: l’orario della messa in onda su Rai 2 A che ora inizia la puntata de Il Collegio 5? Il docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vede dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto ambientato nel 1992, va in onda tutti i martedì sera (dal 27 ottobre al 22 dicembre 2020) alle ore 21,10 su Rai 2. Ogni puntata ha una durata di circa tre ore. La chiusura è quindi prevista per le ore 00,10. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: martedì 27 ottobre 2020 Seconda puntata: martedì 3 novembre 2020 Terza puntata: martedì 10 novembre 2020 Quarta puntata: ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) A che oraIl5: l’orarioinsu Rai 2 A che orala puntata de Il5? Il docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vede dei ragazzinostra epoca entrare all’interno dell’istituto ambientato nel 1992, va intutti i martedì sera (dal 27 ottobre al 22 dicembre 2020) alle ore 21,10 su Rai 2. Ogni puntata ha una durata di circa tre ore. La chiusura è quindi prevista per le ore 00,10. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: martedì 27 ottobre 2020 Secpuntata: martedì 3 novembre 2020 Terza puntata: martedì 10 novembre 2020 Quarta puntata: ...

AlbertoBagnai : Se ci fosse condivisione delle scelte questi dati andrebbero resi noti all’opposizione, pensavo. Ora so che non li… - petergomezblog : Renzi supera il centrodestra: ‘Riaprire tutto’. Zingaretti: ‘Eticamente intollerabile avere piedi in due staffe. Il… - CarloCalenda : La strategia di prevenzione sanitaria non ha mai funzionato a dovere. Il lockdown ha funzionato nella prima ondata.… - gpaulesu : @Maumol Ad indovinare la strategia con il lockdown totale siamo tutti bravi. Ora che il lockdown non ce lo possiamo… - Fraaaaa96 : Comunque con un centrocampista coi controcazzi abituato a giocare a 2 la squadra avrebbe tutta un'altra sostanza. I… -

Ultime Notizie dalla rete : che ora Jogging in Campania: a che ora si può correre Money.it Shopify e TikTok si alleano per lo shopping via social

La piattaforma di ecommerce ha chiuso un accordo con il social cinese per aumentare la sua base clienti e per vendere i prodotti tramite video promozionali ...

Netflix, Assassin's Creed diventa una serie tv: mistero su cast e ambientazione

La serie tv su Assassin's Creed è realtà. A produrla sarà Netflix, che ha annunciato sui suoi canali social l'inizio della produzione con brevissimo trailer. Nel ...

La piattaforma di ecommerce ha chiuso un accordo con il social cinese per aumentare la sua base clienti e per vendere i prodotti tramite video promozionali ...La serie tv su Assassin's Creed è realtà. A produrla sarà Netflix, che ha annunciato sui suoi canali social l'inizio della produzione con brevissimo trailer. Nel ...