Wall Street a picco con crescita contagi e elezioni

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sessione da dimenticare per la Borsa USA, che prosegue gli scambi in pesante ribasso, in vista dellee in risposta al crollo dei mercati europei per il dilagare della pandemia di coronavirus. Il Dow Jones che sta lasciando sul terreno il 2,69%; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata in calo del 2,19% a 3.389 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-2,08%); come pure, pessimo l’S&P 100 (-2,14%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-3,73%), beni industriali (-2,81%) e materiali (-2,77%). Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le più forti vendite su American Express, che prosegue le contrattazioni a -4,52%. Affonda Boeing, con un ribasso del 4,28%. ...