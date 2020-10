Uomini e Donne, Andrea Damante: dopo Giulia De Lellis, ritorno di fiamma con la ex? (Di lunedì 26 ottobre 2020) A quanto pare anche Andrea Damante si è consolato dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis. E stando ai rumors (nonché a diversi avvistamenti, sebbene non confermati ufficialmente dai diretti interessati) lo avrebbe fatto non con una ragazza qualunque, bensì con la sua ex fiamma, Claudia Coppola. I due sono stati assieme due mesi tra lo scorso dicembre e gennaio 2020, e con lei l’ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver davvero voltato pace e dimenticato la De Lellis. E invece non era stato così. Subito dopo, infatti, a fine gennaio, Damante ha lasciato Claudia proprio per riprovarci con Giulia. Il ragazzo ha parlato della Coppola anche ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) A quanto pare anchesi è consolatola fine della sua storia conDe. E stando ai rumors (nonché a diversi avvistamenti, sebbene non confermati ufficialmente dai diretti interessati) lo avrebbe fatto non con una ragazza qualunque, bensì con la sua ex, Claudia Coppola. I due sono stati assieme due mesi tra lo scorso dicembre e gennaio 2020, e con lei l’ex tronista disembrava aver davvero voltato pace e dimenticato la De. E invece non era stato così. Subito, infatti, a fine gennaio,ha lasciato Claudia proprio per riprovarci con. Il ragazzo ha parlato della Coppola anche ...

sole24ore : “Sono sempre stata convinta che le imprese debbano ridurre il gap fra uomini e donne: nei salari e nelle posizioni… - pdnetwork : Germano Nicolini, il Comandante Diavolo, fu partigiano comunista e cattolico nonché Medaglia d’argento al valor mil… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - _SpaceJay___ : Poveri uomini piccini e carini che davanti alle foto delle donne, secondo non si sa quale legge divina, devono comm… - frash00ter : RT @werjew1: Cosa dovrebbero dire gli uomini della casa : “ Bravissima Guenda ti sei fatta valere e hai difeso le donne da quella frase ses… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e donne, la puntata del 26 ottobre 2020 in diretta | Video Witty Tv SuperGuidaTV Riapre il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle

la storia del volo militare in Italia e quella degli uomini e delle donne che ne furono protagonisti. Il percorso si snoda attraverso i settori dedicati ai pionieri, ai dirigibili, alla Prima Guerra ...

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5: “Senza mia madre Eva vivo meglio”

Eva e Mercedesz Henger hanno litigato nel 2019, dopo che l’ex conduttrice di Paperissima Sprint ha criticato la liaison della figlia con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Quest’ultimo è ...

la storia del volo militare in Italia e quella degli uomini e delle donne che ne furono protagonisti. Il percorso si snoda attraverso i settori dedicati ai pionieri, ai dirigibili, alla Prima Guerra ...Eva e Mercedesz Henger hanno litigato nel 2019, dopo che l’ex conduttrice di Paperissima Sprint ha criticato la liaison della figlia con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Quest’ultimo è ...