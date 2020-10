Torna l’ora solare: quali gli effetti dello spostamento sulla nostra salute? (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ Tornata l’ora solare e ci ha immersi nell’autunno, ma quali sono gli effetti fisiologici di questa variazione nella nostra quotidianità? Due volte l’anno spostiamo le lancette dell’orologio di un’ora avanti, per l’ora legale, o di un’ora indietro, per l’ora solare. Ma quali sono veramente gli effetti che questa minima variazione ha sulla nostra salute? … L'articolo Torna l’ora solare: quali gli effetti dello spostamento sulla nostra salute? proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) E’ta l’orae ci ha immersi nell’autunno, masono glifisiologici di questa variazione nellaquotidianità? Due volte l’anno spostiamo le lancette dell’orologio di un’ora avanti, per l’ora legale, o di un’ora indietro, per l’ora. Masono veramente gliche questa minima variazione ha? … L'articolol’oragli? proviene da YesLife.it.

tvsvizzera : Una notizia per i più distratti: questa notte cambia l'ora, le lancette vanno tirate indietro di 60 minuti. Potrebb… - Agenzia_Ansa : Domenica torna l'ora solare, questa notte lancette indietro di 60 minuti #orasolare2020 #ANSA - fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - laura_leeno : Un anno fa ho iniziato a seguire quelli che sarebbero diventati i miei amori più grandi, purtroppo non li ho mai vi… - Fabioplutino : RT @spinozait: Torna l'ora solare: domenica ricordatevi di rimettere indietro le lancette a marzo. [@gmbugs] -

