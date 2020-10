Terremoto all’Asl | D’Amato Ruggi subentra a Mario Iervolino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Vincenzo D’Amato (foto a lato), DG dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona, si è insediato oggi nell’omologo ruolo dell’Asl Salerno in sostituzione del ‘collega’(foto in alto). “Le funzioni provvisorie – si legge sul sito dell’Asl – sono attribuite con decreto n. 131 del 23.10.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Il dott. Vincenzo D’Amato, Direttore Generale dell’AOU ‘S.Giovanni di Dio ed’Aragona’, comunica che in data odierna si è insediato nelle funzioni di direzione dell’Asl Salerno, attribuitegli in via temporanea con decreto n. 131 del 23.10.2020, adottato dal ...