'Suburra', venerdì esce la terza e ultima stagione: ecco uno spoiler che sta mandando in visibilio i fan della serie! (Di lunedì 26 ottobre 2020) A partire da venerdì 30 ottobre sarà disponibile su Netflix la terza ed ultima stagione di Suburra – La Serie. Dopo il lancio dell'attesissimo trailer, ad aver scatenato la curiosità del fan è stata una notizia inaspettata che si è fatta spazio nelle ultime ore. A quanto pare, il finale, che si compone di sei avvincenti episodi, si distaccherà dall'epilogo raccontato nel film Suburra diretto da Stefano Sollima, dal quale appunto la serie è tratta. Grazie alla conferenza stampa tenutasi da remoto quest'oggi, infatti, sappiamo che le sorti di Aureliano e Spadino prenderanno una piega diversa. A concludere il terzo capitolo non sarà la morte di Spadino per mano di Aureliano, o meglio, se succederà, si tratterà comunque di un evolversi alternativo ...

maddale21117325 : RT @acidomuramico: continuerò a cantare 'Acida' Dei Prozac fino a venerdì. #Suburra - lilwallflowerz_ : comunque almeno venerdì é vacanza quindi maratona di suburra potente - acidomuramico : continuerò a cantare 'Acida' Dei Prozac fino a venerdì. #Suburra - Gretaasala : Dai @NetflixIT, non farci aspettare venerdì per Suburra please - lucavllemant : ma voi avete realizzato che venerdì avremo la terza ed ultima stagione di Suburra? -