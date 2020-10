(Di lunedì 26 ottobre 2020) Luisinstampa alla vigilia diDonetsk-, match della seconda giornata della Champions League Giornata di vigilia per loDonetsk di Luis, che domani sera ospiterà l’all’Olimpiyskiy’ di Kiev nella seconda giornata del girone B della Champions League 2020/2021. L’allenatore dei neroarancio ha incontrato i giornalisti nella consuetastampa pre partita. Avete adesso un atteggiamento più difensivo? Contro il Madrid avete mostrato un approccio più rinunciatario rispetto al Vorskla in Premier League… Contro il Vorskla abbiamo giocato dominando sempre, contro il Real invece c’è stato più equilibrio anche se abbiamo ...

_intermagazine : Shakhtar Dontesk-Inter, Castro in conferenza: “Possiamo centrare un buon risultato” -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Dontesk

Sky Sport

Non ha dubbi l’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro. Alla vigilia del match di Champions League contro i nerazzurri, il tecnico portoghese però è sicuro delle possibilità dei suoi: “Se ...Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue parole riportate da TMW. 5-0 IN EUROPA LEAGUE – «Non cambia nulla sulla mia ...