Promozione a film e spettacoli che non usciranno. La tv del weekend fa i conti con il Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) In tv a promuovere film e spettacoli che non usciranno. Questo folle 2020 dominato dal covid ci regala anche questo, con attori e comici spediti nei vari programmi televisivi a sponsorizzare prodotti che non sono sul mercato. Con tre Dpcm varati in appena due settimane, l’Italia si ritrova così spaesata, impreparata su cosa è consentito fare e cosa invece è vietato, in una sorta di lockdown bis mascherato. A rimetterci, come sappiamo, sono stati i cinema e i teatri. Riaperti a giugno tra mille limitazioni, dovranno richiudere i battenti fino al 24 novembre, senza la garanzia ufficiale di riuscire a scongiurare una ennesima proroga. Tra i tanti film che sarebbero dovuti uscire in sala c’era Ritorno al crimine, sequel di Non ci resta che il crimine. L’arrivo in sala, ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) In tv a promuovereche non. Questo folle 2020 dominato dal covid ci regala anche questo, con attori e comici spediti nei vari programmi televisivi a sponsorizzare prodotti che non sono sul mercato. Con trevarati in appena due settimane, l’Italia si ritrova così spaesata, impreparata su cosa è consentito fare e cosa invece è vietato, in una sorta di lockdown bis mascherato. A rimetterci, come sappiamo, sono stati i cinema e i teatri. Riaperti a giugno tra mille limitazioni, dovranno richiudere i battenti fino al 24 novembre, senza la garanzia ufficiale di riuscire a scongiurare una ennesima proroga. Tra i tantiche sarebbero dovuti uscire in sala c’era Ritorno al crimine, sequel di Non ci resta che il crimine. L’arrivo in sala, ...

FedeFeee : Da #noiaruotalibera la promozione di un film per il cinema che doveva già essere trasmesso nelle sale a marzo. 'Fac… - Serenahvabbe : Marco Giallini ed Edoardo Leo “stiamo facendo la promozione di un film che non sapremo quando uscirà” #danoiaruotalibera - aspirantestoico : in dieci minuti ho visto ballare un'azzoppata e la promozione di un film che probabilmente non uscire al cinema, am… - DanielaScotto : La promozione di un film coi cinema che non sappiamo se resteranno aperti o no (facciamo finta di non sapere)… - CGHomeVideo : [FILM DEL WEEKEND] Guarda A taxi driver a soli €1,99: la promozione è valida fino alle 24 di domenica! -… -