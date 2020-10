Prende reddito di cittadinanza ma marito lavora in Svizzera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Aveva omesso un piccolo dettaglio: il lavoro del marito, in Svizzera. Con questo escamotage, ha percepito per quasi due anni il reddito di cittadinanza. La donna, residente a Carlazzo, in provincia di Como, è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Menaggio e denunciata alla Procura di Como. Il marito 'frontaliere', tra l'altro, possedeva un'auto di grossa cilindrata e questo, insieme al suo reddito estero, è stato uno dei dettagli che non è sfuggito ai militari. La Gdf ha ricostruito la reale situazione economica della coppia di Carlazzo con la collaborazione del Centro di cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso, attraverso l'acquisizione del permesso di lavoro rilasciato dallo Stato elvetico. Avendo indebitamente percepito ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Aveva omesso un piccolo dettaglio: il lavoro del, in. Con questo escamotage, ha percepito per quasi due anni ildi. La donna, residente a Carlazzo, in provincia di Como, è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Menaggio e denunciata alla Procura di Como. Il'frontaliere', tra l'altro, possedeva un'auto di grossa cilindrata e questo, insieme al suoestero, è stato uno dei dettagli che non è sfuggito ai militari. La Gdf ha ricostruito la reale situazione economica della coppia di Carlazzo con la collaborazione del Centro di cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso, attraverso l'acquisizione del permesso di lavoro rilasciato dallo Stato elvetico. Avendo indebitamente percepito ...

Giornalismando8 : RT @Adnkronos: Prende #redditodicittadinanza ma marito lavora in Svizzera - LaCiuraRaffaele : @niky40786498 Il punto di partenza è uno solo chi prende lo stesso stipendio di prima o maggiore,può contribuire in… - giannettimarco : RT @Adnkronos: Prende #redditodicittadinanza ma marito lavora in Svizzera - prestia_fabio : RT @Affaritaliani: Prende il reddito, ma il marito è frontaliere: denunciata - Ettore572 : Prende reddito di cittadinanza ma marito lavora in Svizzera -