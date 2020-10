Polizia di prossimità: cos’è e perchè è così utile ai cittadini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Polizia di prossimità: cos’è e perchè è così utile ai cittadini Non di rado nelle notizie di cronaca vengono esposti fatti che hanno rilievo per il diritto: si tratta di episodi di micro-criminalità che sono commessi nelle vie cittadine ed anche in quartieri trafficati e non periferici. Ecco dunque che in ipotesi di scippi, borseggi, piccoli furti e atti di vandalismo – peraltro spia di disagio ed emarginazione sociale – diventa essenziale il ruolo della cosiddetta Polizia di prossimità, i cui componenti possono avere e di fatto hanno un rapporto diretto con la cittadinanza e con i residenti di una certa area urbana. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 ottobre 2020)di prossimità: cos’è e perchè è cosìaiNon di rado nelle notizie di cronaca vengono esposti fatti che hanno rilievo per il diritto: si tratta di episodi di micro-criminalità che sono commessi nelle vie cittadine ed anche in quartieri trafficati e non periferici. Ecco dunque che in ipotesi di scippi, borseggi, piccoli furti e atti di vandalismo – peraltro spia di disagio ed emarginazione sociale – diventa essenziale il ruolo della cosiddettadi prossimità, i cui componenti possono avere e di fatto hanno un rapporto diretto con la cittadinanza e con i residenti di una certa area urbana. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di ...

