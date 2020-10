Pensioni novembre, anticipati i pagamenti: l’Inps comunica le date (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pagamento delle Pensioni novembre 2020 sarà anticipato e distribuito su più giorni in base alla lettera iniziale del cognome di coloro che devono percepire l’indennizzo economico Fonte foto: (Getty Images)Notizia importante per coloro che devono percepire trattamenti Pensionistici, indennità di accompagnamento (erogate agli invalidi civili) nel mese di novembre, che potranno usufruire del pagamento anticipato presso gli sportelli postali. Naturalmente onde evitare assembramenti e code decisamente deleterie in questo periodo, i pagamenti saranno scaglionati su più giorni. La comunicazione è arrivata direttamente dall’Inps, che ha optato per questa soluzione per consentire ai titolari delle Pensioni di ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pagamento delle2020 sarà anticipato e distribuito su più giorni in base alla lettera iniziale del cognome di coloro che devono percepire l’indennizzo economico Fonte foto: (Getty Images)Notizia importante per coloro che devono percepire trattamentistici, indennità di accompagnamento (erogate agli invalidi civili) nel mese di, che potranno usufruire del pagamento anticipato presso gli sportelli postali. Naturalmente onde evitare assembramenti e code decisamente deleterie in questo periodo, isaranno scaglionati su più giorni. Lazione è arrivata direttamente dall’Inps, che ha optato per questa soluzione per consentire ai titolari delledi ...

