Paola Iezzi come Sofia Loren | forme esplosive | tutto merito degli spaghetti – FOTO

Leggi su yeslife

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La cantantemette in mostra la sua generosissima scollatura, lato A prorompente: la citazione difa impazzire Visualizza questo post su Instagram I swam across I jumped across for you Oh, what a thing to do ‘Cause you were all yellow {Coldplay • Yellow} 💛 Un post condiviso da … L'articoloproviene da YesLife.it.