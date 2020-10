Morgan a Live Non è La d’Urso smentisce la candidatura a sindaco di Milano ma poi ci ripensa: “Sto valutando” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Morgan a Live Non è La d’Urso torna sulla sua candidatura a sindaco di Milano, proposta da Vittorio Sgarbi. Nei giorni scorsi, Marco Castoldi aveva smentito di essere in corsa per Palazzo Marino, ma nelle ultime ore sembra aver cambiato idea e aver iniziato a valutare questa possibilità. Ospite del programma di Canale5, Morgan ha spiegato quali siano le sue idee per la guida di Milano, idee che non sono apparse chiare alle ospiti in studio che hanno più volte richiesto quale fosse il suo programma amministrativo per il sostegno della metropoli. Marco Castoldi ha spiegato: “Il sindaco potrebbe essere un medico, un giornalista o un avvocato. Nell’antica Grecia si sorteggiavano gli amministratori e in tutti i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)Non è La d’Urso torna sulla suadi, proposta da Vittorio Sgarbi. Nei giorni scorsi, Marco Castoldi aveva smentito di essere in corsa per Palazzo Marino, ma nelle ultime ore sembra aver cambiato idea e aver iniziato a valutare questa possibilità. Ospite del programma di Canale5,ha spiegato quali siano le sue idee per la guida di, idee che non sono apparse chiare alle ospiti in studio che hanno più volte richiesto quale fosse il suo programma amministrativo per il sostegno della metropoli. Marco Castoldi ha spiegato: “Ilpotrebbe essere un medico, un giornalista o un avvocato. Nell’antica Grecia si sorteggiavano gli amministratori e in tutti i ...

zazoomblog : Live – Non è la d’Urso Morgan: “Io sindaco? Ancora troppo presto. Vedremo…” (video) - #d’Urso #Morgan: #sindaco?… - gossipblogit : Live – Non è la d’Urso, Morgan: “Io sindaco? Ancora troppo presto. Vedremo…” (video) - see_lallero : Live – Non è la d’Urso, Morgan: “Io sindaco? Ancora troppo presto. Vedremo…” (video) - Notiziedi_it : Morgan a Live Non è la D’Urso: “io candidato a sindaco di Milano?” | Video Mediaset - Laufan845 : RT @LiveNoneladUrso: Sgarbi lancia la candidatura di Morgan a sindaco di Milano, il cantante ne parla a Live #noneladurso -