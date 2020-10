Misure Governo, la protesta dilaga: molotov a Torino, scontri a Milano e Trieste (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cresce la tensione sociale dopo l’ultimo Dpcm e la protesta infiamma le piazze di tanta parte di Italia e l’allerta del Viminale è massima. Napoli ha dato il via e in queste ore altre città sono preda di scontri e guerriglie. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cresce la tensione sociale dopo l’ultimo Dpcm e la protesta infiamma le piazze di tanta parte di Italia e l’allerta del Viminale è massima. Napoli ha dato il via e in queste ore altre città sono preda di scontri e guerriglie.

Sassi e grossi petardi contro la sede della Regione Lombardia. Nel capoluogo piemontese alcuni fermi e un ferito. In Campania in migliaia in piazza contro De Luca ...

Sondaggi, per il 28% le misure anti contagio sono adeguate. Il 36 le considera insufficienti. La chiusura dei bar? Non piace al 48%

Per sei cittadini su dieci la stretta varata dal governo per combattere il contagio è inadeguata. Il motivo? Sono due e completamente opposti tra loro: per quasi 4 persone su 10 le misure sono insuffi ...

Sassi e grossi petardi contro la sede della Regione Lombardia. Nel capoluogo piemontese alcuni fermi e un ferito. In Campania in migliaia in piazza contro De Luca ...