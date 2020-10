Milan-Roma: le formazioni ufficiali (Di lunedì 26 ottobre 2020) La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo del Monday Night, una super sfida tra Milan e Roma a San Siro. Rossoneri alle prese con le ultime news legate al Covid, che hanno colpito Donnarumma e Hauge. Milan che però prova ad allungare in classifica sulle inseguitrici. La Roma vuole dimostrare di essere forte, con una prova importante. Queste le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Fonseca: Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers; Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Roma (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo del Monday Night, una super sfida traa San Siro. Rossoneri alle prese con le ultime news legate al Covid, che hanno colpito Donnarumma e Hauge.che però prova ad allungare in classifica sulle inseguitrici. Lavuole dimostrare di essere forte, con una prova importante. Queste lescelte da Pioli e Fonseca:(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer,gnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers; Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.(3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko Foto: TwitterL'articolo proviene da ...

