Mediobanca, Nagel: "Con Del Vecchio rapporto professionale e stima da vent'anni" (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – L'Ad di Mediobanca Alberto Nagel allenta le tensioni in vista dell'assemblea "a porte chiuse" di Piazzetta Cuccia, che si terrà mercoledì 28 ottobre, dove entrerà per la prima volta il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, oggi primo azionista dell'Istituto con la partecipazione rafforzata di Delfin. Ad una domanda rivolta da un piccolo azionista, Nagel ha risposto che, con Del Vecchio, "esiste un proficuo rapporto professionale e di stima personale da oltre vent'anni, che ha riguardato anche alcune tra le più importanti operazioni di successo del gruppo Delfin". Nagel ha quindi auspicato una "positiva interazione" con il ...

L'Ad di Mediobanca Alberto Nagel allenta le tensioni in vista dell'assemblea "a porte chiuse" di Piazzetta Cuccia, che si terrà mercoledì 28 ...

