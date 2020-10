L’intesa tra Grecia e Albania sul confine marittimo è un messaggio contro l’attivismo della Turchia nel Mediterraneo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre a Tirana il primo ministro albanese Edi Rama e il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias hanno annunciato in una conferenza stampa congiunta l’intenzione di demandare alla Corte internazionale di Giustizia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) la risoluzione di una storica controversia relativa ai loro confini marittimi: il tratto di mare tra l’isola di Corfu e la terraferma albanese che nel punto più vicino misura meno di tre chilometri. Nella stessa occasione Dendias ha anche dichiarato la volontà di Atene di ritirare lo stato di belligeranza con Tirana, formalmente in vigore dal 1940, quando l’Italia fascista invase il paese ellenico muovendo dall’Albania, già protettorato italiano. Le due parti hanno anche affermato l’importanza delle rispettive diaspore ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre a Tirana il primo ministro albanese Edi Rama e il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias hanno annunciato in una conferenza stampa congiunta l’intenzione di demandare alla Corte internazionale di Giustizia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) la risoluzione di una storicaversia relativa ai loro confini marittimi: il tratto di mare tra l’isola di Corfu e la terraferma albanese che nel punto più vicino misura meno di tre chilometri. Nella stessa occasione Dendias ha anche dichiarato la volontà di Atene di ritirare lo stato di belligeranza con Tirana, formalmente in vigore dal 1940, quando l’Italia fascista invase il paese ellenico muovendo dall’, già protettorato italiano. Le due parti hanno anche affermato l’importanza delle rispettive diaspore ...

