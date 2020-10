L’eterno limbo dei magistrati onorari senza tutele né diritti | “Governo ipocrita fa promesse e poi ci sfrutta”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Il governo prima dice che ci vuole aiutare e poi continua a sfruttarci e a dirci che noi non siamo degni di nessun tipo di riconoscimento”. Non sembra trovare lieto fine la vicenda deiche ormai da anni combattono per ottenere un riconoscimento come categoria e ledel caso. TPI aveva denunciato la protesta dei giudici di pace contro la riforma Orlando che di fatto, secondo i giudici, non soddisfa alcuna delle istanze della categoria. Da allora poco o nulla è cambiato. Il 2 aprile scorso, l’art. 119 del D.L. “Cura Italia” ha previsto, per iin servizio, un contributo economico mensile pari a 600 euro, per un massimo di tre mesi, parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività dovuta alla ...