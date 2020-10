La logistica italiana affonda in un mare di controlli sprecando risorse e perdendo clienti (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Centotrentatré controlli con 17 pubbliche amministrazioni nei porti e 400 controlli con 27 pubbliche amministrazioni nella logistica su base nazionale non fanno onore al nostro Paese e al processo di ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Centotrentatrécon 17 pubbliche amministrazioni nei porti e 400con 27 pubbliche amministrazioni nellasu base nazionale non fanno onore al nostro Paese e al processo di ...

RLafratta : @rtl1025 @DavideGiac @fulviogiuliani @e_galletti @L_Santarelli #indignatospeciale trasporti, trasporti, trasporti..… - MyLoc_Tracker : RT @ShippingItaly: Federlogistica e il dossier Zhenhua: “In atto un monitoraggio della Cina sulla logistica italiana” - An_Bion : RT @peppe_delucia: #5G tanti i benefici per il nostro paese in ambito #PA #Sanità #Produzione #logistica #green #smartcity #Areerurali @An_… - peppe_delucia : #5G tanti i benefici per il nostro paese in ambito #PA #Sanità #Produzione #logistica #green #smartcity #Areerurali… - lorenatonetti : RT @PosteNews: L’evoluzione della #logistica di #PosteItaliane protagonista al #NetcommForum. Le joint venture con il vettore digitale tede… -

Ultime Notizie dalla rete : logistica italiana Giachino (Saimare): "Cargo aereo, l'Italia perde entrate fiscali e lavoro logistico" Corriere marittimo Amazon: “I salari dei nostri dipendenti sono tra i più alti del settore della logistica”

[AGITAZIONE SINDACALE] Venerdì 23 ottobre, giornata di sciopero nazionale della Logistica e del Trasporto, in provincia di Rovigo i lavoratori si sono ritrovati davanti alla sede di Amazon, il colosso ...

Convegno cargo aereo, Minenna (ADM): "Troppi controlli nella logistica"

Nel corso della giornata odierna, lunedì 26 ottobre 2020, si è svolto il convegno digitale di presentazione del secondo studio dell’Osservatorio cargo aereo, progetto di analisi del settore nato per i ...

[AGITAZIONE SINDACALE] Venerdì 23 ottobre, giornata di sciopero nazionale della Logistica e del Trasporto, in provincia di Rovigo i lavoratori si sono ritrovati davanti alla sede di Amazon, il colosso ...Nel corso della giornata odierna, lunedì 26 ottobre 2020, si è svolto il convegno digitale di presentazione del secondo studio dell’Osservatorio cargo aereo, progetto di analisi del settore nato per i ...