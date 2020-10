Juventus-Verona, la moviola: manca un rigore su Bernardeschi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juventus Verona è finita 1-1, un risultato che ha destato molte polemiche da parte dei tifosi juventini nel post partita. Da una parte c’è la prestazione della squadra di Pirlo, e dall’altra la prestazione dell’arbitro Pasqua. La squadra di Pirlo ha giocato una buona partita, creando molte occasioni da gol che non ha saputo sfruttare al meglio. Un bruttissimo errore da parte di Bernardeschi nel secondo tempo regala il contropiede agli scaligeri che firmano il momentaneo 0-1 con Favilli. Il giocatore ex viola non sta convincendo e viene sempre di più attaccato dai suoi tifosi ed il cambio appena subito il gol potrebbe essere un chiaro segnale che Pirlo ha voluto dargli. Per l’esterno bianconero è da segnalare, però, una trattenuta subita in area del Verona, ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 26 ottobre 2020)è finita 1-1, un risultato che ha destato molte polemiche da parte dei tifosi juventini nel post partita. Da una parte c’è la prestazione della squadra di Pirlo, e dall’altra la prestazione dell’arbitro Pasqua. La squadra di Pirlo ha giocato una buona partita, creando molte occasioni da gol che non ha saputo sfruttare al meglio. Un bruttissimo errore da parte dinel secondo tempo regala il contropiede agli scaligeri che firmano il momentaneo 0-1 con Favilli. Il giocatore ex viola non sta convincendo e viene sempre di più attaccato dai suoi tifosi ed il cambio appena subito il gol potrebbe essere un chiaro segnale che Pirlo ha voluto dargli. Per l’esterno bianconero è da segnalare, però, una trattenuta subita in area del, ...

OptaPaolo : 2 - La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo c… - juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - juventusfc : Post gara di #JuveVerona ?? Match Report ?? - emi_80_te : RT @juvandme: JUVENTUS -VERONA 1-1 Promossi e Bocciati A cura di EMILIO D’EUGENIO @emi_80_te Inizia oggi una nuova rubrica che andrà ad… - UgoBaroni : RT @SkySport: Sky Sport Tech, gli errori della Juventus e la personalità di Kulusevski. VIDEO -