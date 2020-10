Juventus | Ferri | “Non bella Juve | ma Verona da applausi”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il secondo inciampo consecutivo dellain campionato, come era prevedibile, sta continuando a far parlare di sé. Contro Crotone e, la squadra di Pirlo ha raccolto solamente due punti, un misero bottino che porta i bianconeri a dover fare i conti con le statistiche: si tratta della seconda peggior partenza dell’era Agnelli. Tuttavia, la Vecchia Signora in queste due ultime uscite di Serie A ha dovuto anche fronteggiare dosi massicce di sfortuna, tra giocatori indisponibili e clamorose occasioni non sfruttate. Prendendo in considerazione la partita di ieri, laè stata anche imbrigliata per merito della pressione asfissiante attuata daldi Ivan Juric, vera sorpresa di questo inizio di campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...